3 مباريات قوية اليوم فى ختام الجولة الـ28 بالدوري المصري الممتاز

ويمتلك الزمالك 34 نقطة فى المركز العاشر بعد خوض 21 مباراة، مقابل 37 نقطة في جعبة سيراميكا ثامن الترتيب بعد خوض 26 مواجهة.

مواعيد مباريات الجولة الـ"28" لمسابقة الدوري المصري

السبت 29 يونيو

بلدية المحلة & إنبى ..4 عصراً

الزمالك & سيراميكا..7 مساءً

الاتحاد السكندري & الداخلية..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.