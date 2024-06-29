شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية اليوم فى ختام الجولة الـ28 بالدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 29 يونيو 2024 12:00 ص
تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات فى ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بلدية المحلة مع إنبي، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره الداخلية، ويلتقى الزمالك مع سيراميكا.
ويمتلك الزمالك 34 نقطة فى المركز العاشر بعد خوض 21 مباراة، مقابل 37 نقطة في جعبة سيراميكا ثامن الترتيب بعد خوض 26 مواجهة.مواعيد مباريات الجولة الـ"28" لمسابقة الدوري المصري
السبت 29 يونيو
بلدية المحلة & إنبى ..4 عصراً
الزمالك & سيراميكا..7 مساءً
الاتحاد السكندري & الداخلية..7 مساءً
القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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