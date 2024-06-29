سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة خاصة لميدو

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ رسالة خاصة للإعلامي الحالي ولاعب الزمالك وتوتنهام السابق أحمد حسام ميدو، بعد تصريحاته الأخيرة.



وكان ميدو قد طلب مواجهة عبد الحفيظ في مناظرة، بعدما واجه الأخير أحمد عفيفي محلل قنوات ssc السعودية خلال الفترة الماضية.



تصريحات سيد عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر2"، حيث قال: “بالتأكيد، جاهز لمواجهة ميدو، هو شخصية معروفة ويتحدث جيدًا، أوقات يكون لديه تضارب في التصريحات، لكن أنا أحترمه”.

وأكمل: "موضوع المناظرات قتل بحثًا ممكن نطرح أمور جديدة وليس شرطًا من يفوز ومن يخسر، آن الآوان أن تتغير العقول والناس تشاهد أمور جديدة إيجابية".

بينما رد على عبارة "أنا جامد"، فقال: “الجمودية هنا تكون بإدارتك وفكرك ومبادئك وتربيتك، أنت جامد لهذا السبب، (أنت جامد عشان بتعرف تاخد الدوري ولا عشان الدوري بيجيلك، هو مش ورث شرعي)”.

وأضاف: "البطولات ليست إرثًا، بل تحضير جيد وإدارة جيدة".

وأردف: "مستعد للمواجهة مع ميدو للمناقشة في أمور إيجابية، على الرحب والسعة في أي وقت".