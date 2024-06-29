مدرب سلوفاكيا: سنلعب مباراة صعبة أمام منتخب مرشح بقوة لحصد لقب أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فرانشيسكو كالزونا المدير الفني لمنتخب إنجلترا أنه يخشى أن يستعيد منتخب إنجلترا مستواه المعهود خلال مواجهة الفريقين غدا الأحد في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ودخل منتخب إنجلترا تحت قيادة مدربه جاريث ساوثجيت البطولة القارية باعتباره مرشحا بارزا لحصد اللقب، لكنه أنهى مشواره في دور المجموعات بانتصار وحيد وتعادلين سلبيين.

لكن كالزونا يخشى استفاقة منتخب إنجلترا أمام فريقه غدا الأحد، وقال في هذا الصدد "حينما يلعب منتخب إنجلترا بشكل رائع كفريق، فلا يمكن هزيمته".

وأضاف كالزونا في مؤتمر صحفي اليوم السبت "علينا أن نتوخى الحذر، لديهم واحد من أفضل الفرق هنا، لديهم القدرة البدنية والفنية".

وأشار "تم ترك بعض اللاعبين من أصحاب الأداء الرائع في الديار لأن لديهم قائمة واسعة من اللاعبين أصحاب الكفاءة للاختيار من بينهم، علينا أن نستغل نقاط الضعف لديهم، لكن ينبغي توخي الحذر لأن بمقدورهم إلحاق الضرر بك في أي لحظة".

ويخوض منتخب سلوفاكيا مباراته الثانية فقط في الأدوار الإقصائية في كأس أمم أوروبا منذ الانفصال عن جمهورية التشيك، لكن كالزونا يشعر أن بمقدور فريقه تحقيق مفاجأة.

وأوضح كالزونا "أنا محظوظ لأن لدي فريق في قمة التركيز يرغب في تقديم كرة هجومية، لكننا نريد أيضا التركيز على الشق الدفاعي، ينبغي التركيز على التفاصيل".

وختم بالقول "أثق في لاعبي فريقي بنسبة 100% وسنقدم مباراة رائعة... لدينا طريقتنا الخاصة وعقليتنا الخاصة، سنجري بعض التعديلات لكنها ليست جذررية وسنواصل اللعب بطريقتنا المعهودة".