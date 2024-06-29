تعليق مثير من مدرب الزمالك بعد رباعية سيراميكا ويعلن إصابة عمر جابر

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، سعادته بفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، 4-2، في إطار الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، لكنه شدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال المباراة.

وقال جوميز في تصريحات عقب المباراة:”كانت مباراة مليئة بالفرص، لدرجة أنني لا أنصح مرضى القلب بمتابعتها تعرضنا لبعض الضغط الهجومي من سيراميكا كليوباترا، وأهنئهم على أدائهم، فهم فريق صعب للغاية”.

وأوضح جوميز:”كان التحكم في وسط الملعب والتمريرات الأمامية مفتاح الفوز، ونستحق أكثر من 4 أهداف بناءً على أدائنا”.

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وواصل:” لم يعجبني تركنا للمساحات للمنافس، لكن في النهاية المهم هو تحقيق الفوز وأعتقد أن النتيجة تعكس أداء لاعبي فريقي بشكل عادل”.

وتحدث جوميز عن مشاركة محمد عاطف في مركز الظهير الأيسر: “عمر جابر يعاني من شد خفيف، لذلك تم استبداله فقد تدرب محمد عاطف على هذا المركز كثيرًا، لكنه ليس مركزه الأساسي”.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري.