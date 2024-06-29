"تفوق للماكينات".. تاريخ مواجهات ألمانيا أمام الدنمارك قبل لقائهما بأمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلتقي منتخب ألمانيا لملاقاة نظيره منتخب الدنمارك اليوم، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا 2024، التي يستضيفها على أرضه.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سيجنال إيدونا بارك" بألمانيا.

وكان منتخب ألمانيا تمكن من الصعود إلى دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط، فيما صعد المنتخب الدنماركي إلى الدور ذاته كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين معاً تفوقاً كبيراً لصالح منتخب ألمانيا، حيث سبق أن تواجها معاً في 28 مباراة من قبل، تمكن خلالهم المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وحضر التعادل بين المنتخبين في 5 مباريات.

وتمكن لاعبو المنتخب الألماني من تسجيل 55 هدفاً في مرمى منتخب الدنمارك، فيما أحرز لاعبو المنتخب الإيطالي 38 هدفاً في مرمى الماكينات الألمانية.

ويأتي النجم الألماني أوتو سيفيلينج، في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين معاً بالتساوي مع لاعب منتخب الدنمارك باولي يورجينسن برصيد 5 أهداف لكلا منهما.

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