"بهدفين في الوقت المتأخر".. الزمالك يعود للانتصارات بعد الفوز على سيراميكا برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الفارس الأبيض في اللقاء كلا من، مصطفى شلبي في الدقيقة 4، نبيل عماد دونجا في الدقيقة 41، إبراهيما نداي في الدقيقة 89 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وسجل هدفي فريق سيراميكا في اللقاء كلا من، جون إيبوكا في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، صديق إيجولا في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده عند النقطة رقم 37 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 22، فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عن النقطة 37 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدولة من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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