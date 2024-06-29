"بعد الفوز على سيراميكا".. جوميز: حسابيا مازلنا ننافس على بطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

تحدث المدير الفني لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، عن غياب جماهير الفريق عن مباراة اليوم، عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة صعبة جدا، ولابد من تهنئة فريق سيراميكا، حيث قدم لاعبيه أداء مميز، وحققنا الفوز لأننا قاتلنا طوال اللقاء ولعبنا بروح كبيرة".

وأضاف: "ما حدث خلال أحداث المباراة أمر عادل واعتقد أننا استحقينا الفوز، خاصة وأننا حاولنا تقليل المساحات واستغلال أنصاف الفرص".

وأوضح: "بالتأكيد أنا كمدرب أُفضل اللعب في ملعب ممتلئ بالجماهير وأيضا لأن الزمالك نادي جماهيري كبير، لكني لا أريد أن اتدخل في الأزمة الحالية لأني لدي العديد من الأزمات وأحترم سبب جماهير الزمالك في عدم الحضور".

وواصل: "حتى الآن ليس لدينا إمكانية في قيد لاعبين جدد بسبب وقف القيد، لكن أريد من اللاعبين القتال حتى نهاية الدوري وعدم الخروج عن التركيز، لدينا 34 نقطة في الدوري ونلعب كل 3 أيام مباراة وهو أمر صعب، وأنا عملت في إنجلترا يتم اللعب 3 مرات في الأسبوع لكن هناك راحة بعد ذلك".

وأردف: "حسابيا مازلنا ننافس على بطولة الدوري، الأسبوع الماضي كان لدينا 34 نقطة وبعدها تم خصم ثلاث نقاط، لكن لا أنظر إلا داخل الملعب فقط واطالب اللاعبين بالتركيز في المباريات فقط".

وأتم مدرب الزمالك: "انتظر انتهاء الموسم من أجل الحصول على كورس في التحكيم لمناقشة قراراتهم التي يتم احتسابها، ويتدرب معنا لاعب من مواليد 2005 اسمه حسن يلعب في مركز الظهير الأيسر".

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