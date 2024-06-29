أول قرار من جوميز بعد الفوز على سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 28، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.

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