كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات خطيرة في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، خاصة بعد جلسة الاستماع الأخيرة التي خضع لها اللاعب.

وكان رمضان صبحي قد تم إيقافه من قبل اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات لاتهامه في التلاعب بإحدى العينات.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “رمضان صبحي خضع لجلسة استماع أولى بلجنة مكافحة المنشطات وكانت الجلسة طويلة حيث استغرقت تسع ساعات؛ وذلك بسبب موقف اللاعب السيء في هذه القضية”.

وأضاف: “رمضان صبحي حضر الجلسة ومعه شريف إكرامي حارس بيراميدز وهاني زهران المستشار القانوني للاعب والجلسة استغرقت تسع ساعات وموقف رمضان صبحي سيء لللغاية وقد يتم إيقافه لفترة كبيرة”.

وتابع: “الأمر بالنسبة لرمضان صبحي أصبح شديد الخطورة وسبق وأن حذرنا من قبل في أزمة اللاعب مع المنشطات ولكنهم لم يهتموا بالأمر”.

واختتم: “بيراميدز قدم ملفًا كبيرًا للغاية من أجل الدفاع عن رمضان صبحي، وموقف اللاعب لم يحل وأصبح خطيرًا وصعبًا، وهناك قلق في بيراميدز حاليًا”.