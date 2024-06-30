الامارات | نجم إسبانيا يتفوق على بيلينجهام برقم تاريخي في كأس أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة لامين يامال رقمًا تاريخيًا مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا، بعد أن تواجد في تشكيل منتخب إسبانيا الأساسي لمواجهة جورجيا في دور الـ16 ببطولة يورو 2024، التي تقام على ملعب ملعب راين إنرجي.

وتفوق اللاعب الإسباني على نجم منتخب إنجلترا بيلينجهام، حيث أصبح لامين يامال (16 عامًا و353 يومًا) أصغر لاعب يلعب مباراة في مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا متقدمًا على جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا (18 عامًا و4 أيام)