شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 9 يوليو لنظر تظلم بيراميدز على قرار استكمال مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو نادي بيراميدز باستئناف على قرار إدارة المسابقات برابطة الاندية استكمال مباراة الفريق السماوي أمام سموحة، وعدم احتساب نقاط المباراة لصالح بيراميدز.

وطلب بيراميدز في خطابه تحويل التظلم للشق المستعجل لإيقاف قرار رابطة الأندية، إلا أنه تم رفض الشق المستعجل وتحديد جلسة يوم 9 من الشهر الجاري لنظر الشكوى، محل الموضوع.









ومن المقرر أن يرسل صباح اليوم الثلاثاء مسئولو بيراميدز خطابا للجنة المسابقات لتأكيد أن خوض ما تبقي من مباراة سموحة ليس اعترافا بقانونية القرار، بل إن الفريق سيخوض اللقاء لحين نظر لجنة التظلمات في الشكوى، كما أنه إجراء استباقي قبل اللجوء للمحكمة الرياضية حال عدم الحكم لصالح بيراميدز.

وأصدر مسئولو نادى بيراميدز بيانًا رسميًا للاعتراض على قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء سيقام الثلاثاء.

واعترض بيراميدز على قرار استكمال المباراة، مؤكدًا أن ما حدث من انقطاع الكهرباء يستوجب احتساب نقاط المباراة لصالحه، وفقًا للوائح تنظيم المسابقة، مؤكدين أنهم سيلجأون للمحكمة الرياضية بسبب هذا القرار.

وتعجب مسئولو بيراميدز فى البيان من إبلاغهم بقرار إعادة المباراة قبل موعد استكمالها بعدة ساعات فقط، رغم أن المباراة ستقام فى محافظة الإسكندرية، وهذا الأمر يحتاج لتنسيق وحجز فندق إقامة وغيرها من الترتيبات.

وأكد بيراميدز، فى بيانه، أن هناك سوء إدارة لملف كرة القدم بشكل عام، وتعنت ضد بيراميدز غير مبرر، مشددين على تمسكهم باستكمال مسابقة الدورى التى يتصدرها الفريق حاليًا.