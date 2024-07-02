"تم تفضيله على موراتا".. الشباب السعودي يتفق مع أوباميانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن توصل مسؤولو نادي الشباب لاتفاق مع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج للانضمام لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي الشباب سيحسمون الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما تم تفضيله على اللاعب الإسباني الفارو موراتا.

وكان اللاعب صاحب الـ 35 عاماً قد انضم لصفوف مارسيليا الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعقد ينتهي في 2026.

وقرر مسؤولو نادي الشباب، الاستغناء عن المهاجم السنغالي الدولي الحبيب ديالو سواء ببيع عقده أو إعارته بسبب المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.

اللاعب شارك في الموسم الماضي 2023/2024 بـ 51 مباراة سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 11.

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