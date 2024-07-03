شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام فاركو اليوم الأربعاء 3 –7– 2024 بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة جوزيه جوميز اليوم اليوم الاربعاء لخوض مباراة فاركو بالدوري المصري بعد الفوز الكبير على سيراميكا برباعية مقابل هدفين بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق فاركو بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة تحقيق الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك وفاركو في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.

نتيجة آخر ظهور للزمالك وفاركو في الدوري

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر فاركو من الاهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.