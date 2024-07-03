شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يواجه بدلية المحلة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون لمسابقة الدوري المصري "دوري NILE" حيث

ويلتقي مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة في الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري المصري، في مباراة قوية يرغب خلالها فيوتشر لمواصلة عروضه الطيبة بعد الفوز على الجونة بثنائية خارج الديار في آخر مواجهاته بالمسابقة، ويرغب في مواصلة عروضه القوية تحت قيادة طلعت يوسف.

فيما يتطلع بلدية المحلة في استعادة توازنه وتقديم مستوى قوي يساعده للخروج بنتيجة إيجابية، تحسن موقفه في الابتعاد عن منطقة الهبوط إلى دوري المحرفين، والتشبث بأمل البقاء وسط الكبار في المقبل، وتصحيح الأوضاع بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

ويقع مودرن فيوتشر في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ويطمح في الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة التي تقوده للهبوط والابتعاد عن دوي الأضواء والشهرة.