الاعتداء على مشجع من جانب منظمي مباراة البرتغال في اليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض مشجع للضرب من منظمي مباراة البرتغال وسلوفينيا، في دور الـ16 من يورو 2024 في ألمانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر تعرض أحد المشجعين للضرب باللكمات والركل، من جانب مجموعة من المشرفين، بعد فوز البرتغال على سلوفينيا.

وذكرت الصحيفة أن أحد حراس الأمن ألقى القبض على مشجع، لم يتم الكشف عن انتمائه، خلال الهجوم على المشجع الآخر، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الأمر.

وتأهل منتخب البرتغال إلى ربع نهائي يورو 2024، عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع فرنسا.