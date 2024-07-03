في مواجهته الأولى بالمسمى الجديد .. مودرن سبورت يفوز على البلدية ويرتقي للمربع الذهبي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بلدية المحلة بهدف من دون رد ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولى لحساب منافسات الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

جاء هدف المواجهة الوحيد ، عبر اللاعب الكاميرونى أرنولد إيبا ، في الدقيقة 86.

بهذا الفوز يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة ، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 23 في المركز السادس عشر.

وخاض فريق مودرن سبورت اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع : باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط : غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

الهجوم : أرنولد إيبا.

وضم تشكيل البلدية كل من ..

حراسة المرمى : أحمد حسين.

الدفاع .. هشام شعبان ، أحمد العش ، السيد عوض ، نور الزمورى.

الوسط .. يوسف حسن ، كهربا ، إبراهيم شتا ، ماجد هانى.

الهجوم : حسام أشرف ، محمد أميسى.