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في مواجهته الأولى بالمسمى الجديد .. مودرن سبورت يفوز على البلدية ويرتقي للمربع الذهبي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بلدية المحلة بهدف من دون رد ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولى لحساب منافسات الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

جاء هدف المواجهة الوحيد ، عبر اللاعب الكاميرونى أرنولد إيبا ، في الدقيقة 86.
بهذا الفوز يأتي فريق مودرن سبورت في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة ، بينما تجمد رصيد  بلدية المحلة عند النقطة 23 في المركز السادس عشر.

وخاض فريق مودرن سبورت اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى:  محمود حمدي.
خط الدفاع : باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
خط الوسط : غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع
الهجوم : أرنولد إيبا.

وضم تشكيل البلدية كل من ..
حراسة المرمى : أحمد حسين.
الدفاع .. هشام شعبان ، أحمد العش ، السيد عوض ، نور الزمورى.
الوسط .. يوسف حسن ، كهربا ، إبراهيم شتا ، ماجد هانى.
الهجوم : حسام أشرف ، محمد أميسى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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