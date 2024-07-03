قرار مفاجئ من الاهلي بشأن انضمام لاعبيه إلى المنتخب الأولمبي

اتخذ النادي الاهلي قرارًا مفاجئًا بشأن انضمام ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد نبيل “كوكا” وحمزة علاء وكريم الدبيس لمعسكر منتخب مصر الأولمبي.

وقرر الاهلي تأجيل انضمام الثلاثي إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي لحين معرفة موقف لاعبي بيراميدز، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية والتي سوف تنطلق يوم 5 يوليو الجاري.

وربط الاهلي انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب بتوقيت انضمام لاعبي بيراميدز، حيث أن السماوي يرغب في الاحتفاظ بالثنائي محمود صابر وإبراهيم عادل مع الفريق لحين اللعب ضد الأحمر يوم 12 يوليو الجاري.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 مساء اليوم الأربعاء.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.