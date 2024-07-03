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بعد أزمة الاهلي وبيراميدز.. ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر الأولمبي قبل أولمبياد باريس

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منتخب مصر الأولمبي

منتخب مصر الأولمبي

أعلن مدافع منتخب مصر الأولمبي ولاعب فريق روستوف الروسي إياد العسقلاني، إصابته، وذلك قبل أيام قليلة فقط من الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق بطولة أولمبياد باريس يوم 14 يوليو الجاري.

وكتب إياد العسقلاني، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إنه أُصيب بتمزق على مستوى كعب القدم: “الحمدلله دائما وأبدا وقدر الله وما شاء فعل.. تمزق في كعب القدم”.

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ويجيد العسقلاني صاحب الـ 19 عامًا في مركزي الظهير الأيسر، وقلب الدفاع، حيث شارك مع الإسماعيلي الموسم الجاري في 10 مباريات، قبل أن ينتقل مطلع الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى الدوري الروسي عبر بوابة روستوف، والذي شارك معهم في 7 مباريات حتى الآن.

وكانت قد أشارت بعض التقارير في الأونة الآخيرة، أن النادي الاهلي يريد التعاقد مع الموهبة الشابة إياد العسقلاني خلال فترة الانقالات الصيفية الحالية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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