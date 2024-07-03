تحديد ملعب نهائي كأس العالم 2030

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه تم الاستقرار على اختيار ملعب نادي ريال مدريد (سنتياجو برنابيو) ليُلعب عليه نهائي كأس العالم 2030.

ومن المقرر أن تستضيف دول المغرب، إسبانيا، والبرتغال منافسات كأس العالم والمقرر إقامتها في صيف 2030.

أوضح التقرير أن سباق استضافة نهائي كأس العالم 2030 شهد منافسة شرسة بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يتم اختيار ملعب سنتياجو برنابيو معقل النادي الملكي ريال مدريد.

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يذكر أن أول 3 مباريات في بطولة كأس العالم 2030، ستُلعب في دول أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

وستقام مباراة افتتاح كأس العالم 2030، على ملعب (سينتيناريو) في أوروجواي، التي احتضنت أول نسخة للمسابقة عام 1930، الذي سيشهد احتفالية مئوية كأس العالم.