"الزمالك وافق والأهلي رفض".. حازم إمام يكشف أزمة المنتخب الأولمبي وطلب مدافع جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة المنتخب الوطني، في ضم الثلاثي فوق السن، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس الشهر الحالي.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية :"نعم هناك مشكلة في اختيار الثلاثي فوق السن داخل منتخب الأولمبي، وفكرة المنافسة في الدوري تسببت في أزمة، لأن الأندية المنافسة لا تريد التخلي عن لاعبيها".

أضاف: "ميكالي كان يريد أحمد سامي بجانب محمد عبد المنعم لأنه يريد ضم مدافع في الأولمبياد، وحتى الآن نادي الزمالك وافق على ترك أحمد سيد زيزو، في المقابل أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا يرفض من خلاله التخلي عن خدمات عبد المنعم أو إمام عاشور".

وأكمل: "كانت هناك محاولات من أجل ضم الثنائي أحمد حجازي وحمدي فتحي إلا أن أنديتها سواء اتحاد جدة أو الوكرة رفضا التخلي عنهما، وتجري حاليا محاولات لإقناع الأهلي بالتخلي عن ياسر إبراهيم".

أوضح: "المفاوضات مع الأهلي لترك ياسر إبراهيم، في ظل قلة مشاركته في ظل مشاركة الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة بصورة أساسية في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته:"آخر كلام كان مع محمد النني لكن لم يأت رد حتى الآن".

اقرأ أيضا:

"بينهما زيزو".. الخليج 365 يكشف لاعبان ينضمان إلى منتخب مصر الأوليمبي

رسميا.. كاف يطلق نسخة جديدة من دوري السوبر الأفريقي