الزمالك يتوصل لإتفاق مع خالد بوطيب وينهي أزمة الرخصة الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - إقترب نادي الزمالك من إنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق وحل أزمتي القيد والرخصة الأفريقية المطلوبة للمشاركة في منافسات بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل.

وعلمت “الخليج 365” أن الزمالك توصل لإتفاق مع خالد بوطيب خلال الساعات القليلة الماضية لجدولة مستحقاته لدى النادي مقابل إنهاء هذه القضية بشكل نهائي.

وعرض الزمالك سداد مليون دولار من قيمة مستحقات اللاعب على أن يتم جدولة باقي مستحقاته خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل طلب بوطيب الحصول على ميون و 400 ألف دولار من قيمة مستحقاته البالغة 2 مليون ونصف دولار، على أن تتم جدولة باقي مستحقاته لدى الزمالك.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك بشكل رسمي عن إنهاء هذه الأزمة وحصوله على الرخصة الأفريقية خلال الساعات المقبلة فور تحويل المبلغ للاعبه المغربي.