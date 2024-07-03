راحة 24 ساعة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة غداً الخميس من التدريبات، بعد التعادل مع فاركو في مباراة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز الثامن