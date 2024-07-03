بعد اقترابه من تدريب اتحاد جدة .. معلومات عن ستيفانو بيولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أقترب الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق من تولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة وذلك خلفاً للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النمور أنهت اتفاقها مع بيولي لتدريب الفريق لمدة 3 مواسم.

ويعرض "الخليج 365" معلومات عن ستيفانو بيولي أقرب المرشحين لتدريب اتحاد جدة:

-إيطالي، من مواليد 20 أكتوبر 1965.

-بدأ مسيرته التدريبية مع فريق ساليرنيتانا عام 2003-2004.

-كما تولى تدريب العديد من أندية الدوري الإيطالي وعلى رأسهم لاتسيو، إنتر ميلان، بارما وبولونيا.

-آخر محطاته التدريبية مع ميلان والذي توج معه بلقب الكالتشيو 2021-2022 وهو الوحيد في مسيرته، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة أنهى منافسات الموسم المنقضي من مسابقة دوري روشن وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.