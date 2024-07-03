شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري المصري (1 - 1).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك إيجابيا أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم الزمالك بهدف سجله زيزو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل فاركو من ضربة جزاء أيضا سجلها شكري نجيب في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مرة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا.