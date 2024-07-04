حقيقة عودة بن شرقي لـ الزمالك في الميركاتو الصيفي

كشف رشيد بن شرقي، وكيل أعمال شقيقه أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الأسبق، والذي رحل عن صفوف الريان القطري، موقف اللاعب من العودة إلى الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي الريان القطري رحيل أشرف بن شرقي عن صفوفه خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء تعاقد اللاعب، ليصبح حرًا في التوقيع لأي ناد.

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وقال وكيل أشرف بن شرقي في تصريحات تليفزيونية عن حقيقة عودة بن شرقي لـ الزمالك، حيث قال: “كل شيء وارد في كرة القدم، ومن المحتمل عودته للأبيض مرة أخرى”.

وأضاف: “بن شرقي أصبح حرًا في التوقيع لأي ناد آخر بعد الرحيل عن نادي الريان القطري، واللاعب يمتلك أكثر من عرض عربي وأوروبي في الوقت الحالي”.

ويرغب مسئولو الزمالك في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة، حيث يعد بن شرقي أحد أبرز الأسماء المرشحة للعودة للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل سعي إدارة الأبيض لإنهاء أزمة القيد المفروضة عليه في الوقت الحالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.