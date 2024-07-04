خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ركلة جزاء الاهلي ضد الداخلية “خاص”

كشف الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، أبرز الحالات التحكيمية في الشوط الأول من مباراة فريق الاهلي ضمن منافسه الداخلية الجارية الآن في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي فريق الداخلية، في الوقت الحالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ كورة 365:” قرار الحكم سليم بإلغاء هدف أحمد عبد القادر، اللاعب كان متسللًا من بداية الهجمة”.

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وواصل:” في الدقيقة 19 طالب الاهلي بركلة جزاء لكن لايوجد بها أي مخالفة، الكرة لمست يد مدافع الداخلية واليد في الوضع الطبيعي”.

واستطرد: بالنسبة للعبة في الدقيقة 25 لايوجد أي ركلات جزاء لصالح الاهلي، يد المدافع داخل جسده في وضعها الطبيعي”.

وأكمل:” في الدقيقة 27 كان هناك تصرف غريب من حكم المباراة باحتسابه لمسة يد على حسين الشحات، و الكرة لم تلمس يده و أيضا يده فى وضعها الطبيعى”.

وأردف:” في الدقيقة 35 هدف الاهلي الأول سليم، وواصل في الدقيقة 38 لا يوجد ركلة جزاء للاهلى الكره لمست اليد التى فى وضعها الطبيعى”.

واختتم ساخرًا من قرارات الحكام المتضاربة في المباريات: “لدي اقتراح لـ اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وهو “بدل لعب مباريات الدوري يوفروا الوقت ويمنحوا ركلات الجزاء لـ الاهلي والزمالك، وبهذه الطريقة يتم انتهاء الدوري بسرعة”.