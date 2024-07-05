شكرا لقرائتكم خبر عن صراع شرس بين حسام أشرف ومايلى قبل انطلاق الجولة الـ 30 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

يتساوى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز فى صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.

وتقام غداً السبت 3 مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على سموحة، وأخيرا يلعب زد مع البنك الأهلي، في مواجهات قوية ومثيرة في الجولات الختامية من عمر المسابقة المحلية.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيدا خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا تصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدفا و2 أسيست في 26 مباراة في الدوري.

ترتيب هدافى الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مايلى ، بيراميدز ، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف