موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة



وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.