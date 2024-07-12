الامارات | 6 لاعبين في قائمة الأكثر تسديداً في الدوري.. المحصلة «صفر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقف الحظ عائقاً أمام تسديدات مجموعة من لاعبي دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وهز شباك المنافسين، على الرغم من وجودهم ضمن قائمة الأكثر تسديداً في الموسم التي يتصدرها مهاجم فريق العين الدولي، التوغولي لابا كودجو بـ87 تسديدة، إذ إن محاولتهم تسجيل الأهداف لمساعدة أنديتهم خابت، على الرغم من القدرات الهجومية المعروفة عنهم.

وتصدر مهاجم اتحاد كلباء، الدولي سلطان عادل قائمة اللاعبين الذين خاب أملهم في هز الشباك خلال الموسم، إذ ظهر اللاعب في 20 مباراة بقميص «النمور» في بطولة الدوري، سدد خلالها 17 كرة، من بينها ست باتجاه المرمى، لكنه في المقابل صنع هدفين.

وحل مدافع فريق الإمارات المنتقل حديثاً إلى شباب الأهلي، المقيم الغيني عمر كيتا، في المركز الثاني، إذ ظهر اللاعب مع الصقور في 24 لقاء. وعلى الرغم من دوره الدفاعي فإنه سدد 17 مرة، من بينها خمس على المرمى، وعلى ما يبدو، فإن النزعة الهجومية من بين الأسباب التي جعلته مثار اهتمام «الفرسان».

وأما ثالث اللاعبين الذين افتقدوا الحظ فكان لاعب وسط الشارقة سابقاً، البوسني ميراليم بيانيتش، الذي شارك في 23 مباراة مع «الملك»، وسدد 14 كرة، من بينها خمس على المرمى، إلا أن ما يشفع له هو أنه استطاع أن يصنع سبعة أهداف أسهمت بشكل مباشر في احتلال فريقه المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا 2. وجاء رابعاً لاعب وسط فريق الوحدة سابقاً، الدولي طحنون الزعابي، بـ13 تسديدة، من بينها ست على المرمى، وذلك خلال مشاركته في 14 مباراة بالقميص «العنابي»، علماً بأنه لم ينجح في صناعة أي هدف.

وحل لاعب وسط البطائح، الإيفواري أولريش سيدوين في المركز الخامس، وقد شارك في جميع مباريات الفريق الـ26 وسدد خلالها 13 كرة، منها ثلاث على المرمى، فيما صنع هدفاً واحداً.

واحتل لاعب وسط بني ياس، البرتغالي فرانسيسكو جيرالدس المركز السادس، على الرغم من أنه غادر صفوف «السماوي» في الانتقالات الشتوية، إذ خاض اللاعب 12 مباراة سدد خلالها تسع كرات، منها اثنتان على المرمى، بينما صنع ثلاثة أهداف.

خبير كروي يقدم 4 نصائح تساعد اللاعبين

قدم المحاضر في الاتحادين الدولي والآسيوي، عبدالله حسن، أربع نصائح تساعد في جعل اللاعبين أكثر حسماً في الثلث الهجومي للاستفادة من الفرص التي يحصلون عليها في المباريات. وقال في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، إن أولى النصائح تتمثل في التركيز أمام المرمى، وثانياً اختيار التوقيت المناسب للتسديد، وثالثاً تنمية مهارة التسديد من خلال الخضوع لتدريبات خاصة، وليس فقط الاعتماد على الحصص مع بقية الفريق، ورابعاً الاهتمام بالدقة أكثر من قوة التسديد.