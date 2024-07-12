عاجل.. عمر كمال عبد الواحد خارج مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن خروج عمر كمال عبد الواحد من مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء اليوم بستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.

ويعد هذا اللقاء هو الخامس عشر بين الفريقين في تاريخ المسابقة، وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي بيراميدز باسمه القديم "الأسيوطي"، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 18 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عمرو السولية برصيد ثلاثة أهداف، ومؤمن زكريا ووليد سليمان وعبد الله السعيد برصيد هدفين لكل منهم.