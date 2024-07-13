حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حصل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان حسين الشحات قدم مستوي مميز في المباراة حيث صنع الهدف الأول الذي سجله وسام أبو علي قبل أن يتسبب في حصول الأهلي على ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وعلى طريقة قاضية نهائي دوري أبطال أفريقيا “نهائي القرن”، سجل محمد مجدي قفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليقتنص المارد الأحمر فوزا ثمينا في الدوري المصري.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة وحقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

فيما يقع بيراميدز في المركز الأول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر في مباراتين وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

تشكيل الاهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبدالفتاح، ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وطاهرمحمد، ووسام أبو على

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي