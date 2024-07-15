الامارات | بوغاتشار يبتعد في صدارة طواف فرنسا الدولي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز السلوفيني تادي بوغاتشار صدارته للترتيب العام في طوّاف فرنسا للدراجات الهوائية إلى حوالي ثلاث دقائق بفوزه بالمرحلة الخامسة عشرة والثانية تواليًا في جبال البيرينيه.

وبعد أن انفرد بوغاتشار بصدارة المرحلة قبل خمسة كيلومترات على النهاية عقب تجاوز خمس قمم من جبال البيرينيه، احتل الدنماركي يوناس فينغيغارد المركز الثاني بفارق دقيقة وسبع ثوان، والبلجيكي ريمكو إيفينيبول الثالث بفارق دقيقتين و51 ثانية.

وحقق بوغاتشار فوزه الثاني على التوالي بالمراحل الجبلية محرزًا في الوقت ذاته انتصاره الرابع عشر في إحدى مراحل الطوّاف وهو في سن الـ 25 عامًا فقط.

واقترب درّاج فريق الإمارات من تحقيق حلمه بالفوز بثنائية طوّاف فرنسا وجيرو إيطاليا في الموسم نفسه بعد أن ادّى فوزه بالمرحلة الثالثة في النسخة الحالية الى تعزيز صدارته بشكل مريح.

ويخوض الدرّاج السلوفيني مرحلتين صعبتين أخريين في جبال الألب حيث سيكون الطقس أكثر حراً، وهو ما لا يحبذه. كذلك، سيشهد اليوم الاخير الأحد المقبل مرحلة ضد الساعة لمسافة 34 كم حيث من الممكن ان يحدث أي شيء على الكورنيش بين موناكو ونيس.

وبات السلوفيني يتصدر الترتيب العام على حساب فينغيغارد حامل اللقب مرتين بفارق ثلاث دقائق وتسع ثوان، بينما يحتل إيفينيبول المركز الثالث في مشاركته الاولى بسباق فرنسا بفارق خمس دقائق و19 ثانية.