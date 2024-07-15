ميسي يقود التشكيل المثالي لـ كوبا أمريكا 2024

أعلن موقع هوسكورد عن التشكيل المثالي لكأس كوبا أمريكا 2024، والذي شهد سيطرة أرجنتينية بوجود أكثر من لاعب.

وتوج منتخب الأرجنيتن ببطولة كوبا أمريكا 2024، فجر اليوم الاقنين، وذلك بعد فوزه على نظيره كولومبيا، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «هارد روك».

وجاء هدف الفوز لصالح منتخب الأرجنتين والتتويج بلقب كوبا أمريكا عن طريق لوتارو مارتينينز، في الدقيقة 112، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من أسيست من زميله جيوفاني لو سيلسو.

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التشكيل المثالي لـ كوبا أمريكا 2024:

حارس المرمى: رومو (كولومبيا)

خط الدفاع: روميرو (الأرجنتين) – ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين) – أوليفيرا (أوروجواي)

خط الوسط: كاسيديو (إكوادور) – أنخيل دي ماريا (الأرجنتين) – خاميس رودريجيز (كولومبيا) – فيدي فالفيردي (أوروجواي) – أراوخو (أوروجواي)

خط الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين) – روندون (فينزويلا)