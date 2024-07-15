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ميسي يقود التشكيل المثالي لـ كوبا أمريكا 2024

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منتخب الأرجنتين يتوج بـ كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يتوج بـ كوبا أمريكا

أعلن موقع هوسكورد عن التشكيل المثالي لكأس كوبا أمريكا 2024، والذي شهد سيطرة أرجنتينية بوجود أكثر من لاعب.

وتوج منتخب الأرجنيتن ببطولة كوبا أمريكا 2024، فجر اليوم الاقنين، وذلك بعد فوزه على نظيره كولومبيا، بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «هارد روك».

وجاء هدف الفوز لصالح منتخب الأرجنتين والتتويج بلقب كوبا أمريكا عن طريق لوتارو مارتينينز، في الدقيقة 112، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من أسيست من زميله جيوفاني لو سيلسو.

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التشكيل المثالي لـ كوبا أمريكا 2024:

حارس المرمى: رومو (كولومبيا)

خط الدفاع: روميرو (الأرجنتين) – ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين) – أوليفيرا (أوروجواي)

خط الوسط: كاسيديو (إكوادور) – أنخيل دي ماريا (الأرجنتين) – خاميس رودريجيز (كولومبيا) – فيدي فالفيردي (أوروجواي) – أراوخو (أوروجواي)

خط الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين) – روندون (فينزويلا)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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