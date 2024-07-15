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معلق مباراة الاهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

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الأهلي

الأهلي

يترقب عشاق وجماهير الساحرة المستديرة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره مودرن سبورت، المؤجلة من بطولة الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره مودرن سبورت، مساء غدًا الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري.

ويستضيف المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بين الاهلي ومودرن سبورت، استاد القاهرة الدولي.

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وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 لقاء، بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز الرابع برصيد 47 نقطة جمعهم من 29 مباراة.

معلق مباراة الاهلي ومودرن سبورت

وتذاع مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت، عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز بتعليق مؤمن حسن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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