غيابات الاهلي أمام مودرن سبورت في الدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي العديد من اللاعبين خلال مواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره مودرن سبورت في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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ويحتضن استاد القاهرة الدولي المباراة التي سوف تجمع بين القلعة الحمراء ومودرن سبورت.

ويغيب عن الاهلي في مباراة مودرن سبورت، حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل “كوكا” بسبب المشاركة في بطولة أولمبياد باريس، ومحمود متولي ومحمد الضاوي “كريستو” ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

بالإضافة إلى علي معلول وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وعمر كمال عبدالواحد بسبب الإصابة.