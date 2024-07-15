جوميز يبرر تعادل الزمالك مع بلدية المحلة ويكشف تطورات إصابة شيكابالا

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التعادل مع نظيره بلدية المحلة في الدوري المصري.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بلدية المحلة سلبيًا دون أهداف في الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري، والتي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك: “دفعنا باللاعبين الشباب من أجل تجهيزهم للمستقبل، وذلك في ظل وجود إصابات وإرهاق الكبار”.

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وتابع مدرب الزمالك: “لدينا لقاء السوبر الأفريقي، إضافة إلى أن الموسم الحالي لابد من انتهاؤه يوم 17 أغسطس المقبل”.

وواصل جوميز: “فترة الاعداد الطبيعية لجميع الفرق من المفترض ألا تقلل عن 5 أسابيع، ولابد من إراحة اللاعبين الكبار حتى يستطيعوا مواصلة الموسم”.

وعن إصابة محمود شيكابالا قائد الفريق اختتم مدرب الزمالك تصريحاته: “الفهد الأسمر بحالة جيدة، وبدأ التدريبات الجماعية والجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة يقوم بتجهيزه بشكل جيد”.

وبهذا التعادل احتل نادي الزمالك المركز السادس برصيد 42 نقطة.