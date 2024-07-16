شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر يشكر الرئيس السيسى عقب تكريمه منتخب الطائرة ودعمه لكل الألعاب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكريم سيادته منتخب السيدات للكرة الطائرة.

وكشف قمر أن هذا التكريم وسام على صدر الاتحاد الذي يسعى دائما إلى تحقيق نتائج طيبة ترفع اسم مصر عاليًا، والعودة مجددًا إلى منصات التتويج خاصة القارية.

وأضاف المهندس ياسر قمر أن منتخب الرجال بطل أفريقيا المتأهل للأولمبياد، كان ضمن المكرمين اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن وجوده في المعسكر الحالي في بولندا لم يمنحهم شرف تكريم رئيس الجمهورية.

وقال قمر إن تكريم سيادة الرئيس سيدفع كل الأبطال دفعة قوية قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وسيكون تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعة قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات والاستمرار على القمة خاصة قبل دخول مصر المعترك الأولمبي مع نهاية يوليو الجاري وحتى أغسطس المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم الإثنين اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريمًا لهم وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة وعددا من رؤساء الاتحادات.

وكانت مصر قد حصدت خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في العاصمة الغانية أكارا 193 ميدالية متنوعة بواقع 103 ميداليات ذهبية و47 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية لتؤكد ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.