شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود: محمود ممدوح لن يرحل للزمالك ولو بـ 200 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد عمرو خليل المشرف على الكرة بنادى حرس الحدود، أن النادى لن يوافق على رحيل محمود ممدوح مهاجم الفريق، لأى نادى نهاية الموسم الحالى .

تعادل فريق الزمالك سلبيا مع نظيره بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

وتابع خليل خلال مداخلة مع الإعلامى أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ممدوح جدد عقده لمدة 4 مواسم ولن يرحل سواء داخل مصر أو خارج مصر، وهناك تمسك بجميع اللاعبين فى الموسم المقبل".

وأضاف العميد عمرو خليل: "ممدوح لن يرحل للزمالك لو السعر وصل لـ 200 مليون جنيه، وهو لم يوقع وبالتإلى اللاعب ملك لنا، واللاعب مستمر فى الموسم الجديد، ولن يغادر تحت أى ظرف".

واختتم: "نعمل على إنهاء ملف التعاقد مع مدرب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة بعد رحيل محمد مكى مدرب ألفريق، وقد يتم الإعلان خلال 48 ساعة".

ويقع الزمالك فى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق ألفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 30 مباراة حقق ألفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.