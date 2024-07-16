شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الأهلى ومودرن سبورت.. وبسيونى لـVAR والان مع تفاصيل الخبر

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى ومودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى بالدورى المصرى الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت اليوم الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري المصري 9 غيابات عن الفريق الأحمر.

وغاب عن قائمة مباراة مودرن سبورت كل من: محمود متولي ومحمد الضاوي "كريستو" ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، علي معلول وعبد القادر والسولية وعمر كمال للإصابة، حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا بسبب المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة مودرن سبورت غدا الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 لمسابقة الدوري المصري، حيث شهدت القائمة عودة الثنائي محمود كهربا وبيرسي تاو.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي ورضا سليم وبيرسي تاو وكريم نيدفيد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.