رسالة مثيرة من هالاند قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

وجه الدولي النرويجي نجم فريق مانشستر سيتي إيرلينج هالاند رسالة مثيرة إلى منافسي السيتزن في بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تمكن من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2023-2024، بعد صراع شرس مع آرسنال وليفربول.

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وتواجد عدة لاعبين في مركز تدريبات مانشستر سيتي أمس الإثنين، لبدء مرحلة الاستعداد للموسم الجديد وتواجد على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند.

وكتب هالاند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “السنة الثالثة، هيا بنا”، بعدما نشر عدة صور من تواجده في تدريبات اليوم.

وبدأ مانشستر سيتي مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد، 2024/25، حيث يستعد اللاعبون لحملة الدفاع عن اللقب.

يذكر أن هالاند قد حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي، في الموسمين الماضيين، بعدما سجل 36 و27 هدفًا على الترتيب.