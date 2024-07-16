الامارات | الحلم أصبح حقيقة.. مبابي يوقع على عقد انضمامه إلى ريال مدريد (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، مع ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة، في حضور رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

وجرى التوقيع في المدينة الرياضية لريال مدريد، عقب اجتياز صاحب الـ25 عاماً للكشف الطبي قبل قليل.

وبعد مصافحة بيريز، وقع المهاجم الفرنسي على العقد وحمل لأول مرة قميص الفريق الأبيض الذي يحمل الرقم "9".

كما قدم رئيس ريال مدريد لمبابي نسخة مصغرة من ملعب سانتياجو برنابيو، الذي سيكون بيته الجديد اعتبارًا من هذا الموسم.

ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب صاحب الـ25 عاماً رسمياً في احتفالية حاشدة للترحيب ببطل العالم مع فرنسا في 2018.