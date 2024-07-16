الامارات | رسمياً.. رحيل غاريث ساوثغيت عن تدريب إنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن غاريث ساوثغيت الثلاثاء استقالته من منصبه مدرباً لمنتخب إنجلترا لكرة القدم بعد يومين من الخسارة أمام إسبانيا 1-2 في المباراة النهائية لكأس أوروبا على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال ساوثغيت في بيان "حان وقت التغيير وبداية فصل جديد. المباراة النهائية الأحد في برلين ضد إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لإنجلترا".