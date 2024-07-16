شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يواجه الزمالك بالناشئين.. والسبب انتهاء عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

بات فريق بروكسى أمام موقف صعب في مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء بعد غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأصبح بروكسي مجبراً على تطعيم تشكيل الفريق في مباراة الزمالك بالناشئين لأكثر من سبب منها انتهاء عقود اللاعبين ورحيلهم فضلاً عن انتهاء مدة الإعارة للبعض الأخر وأخيراً الإصابات التي يعانى منها الفريق.

وفى هذا الصدد أكد محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسى أنه سيدفع ببعض اللاعبين الناشئين في مباراة بروكسي المقرر لها بعد غداً الخميس، موضحاً أنه لا بديل أمامه سوى هذا القرار لأن الظروف أجبرته على ذلك.

وأوضح المدير الفني لبروكسي خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفريق يغيب عنه 9 لاعبين بسبب الإصابة، فضلا عن أن انتهاء عقود اللاعبين وكذلك الإعارات يجبره على إدخال اللاعبين الناشئين في التشكيل الأساسي.

وأشار حامد إلى أن لاعبي بروكسي مستعدين بشكل جيد للمباراة وأبلغهم بضرورة بذل قصارى جهدها، موضحاً لهم أن هذه المباراة ستكون بمثابة عرض كبير للتعبير عن مستواهم وإثبات ذاتهم.



وكان اتحاد الكرة، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولي الماضية، والتي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الزمالك أمام بروكسى تقام فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر،والفائز سيلاقي طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد تخطي الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".