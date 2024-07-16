برعاية وزارتي البيئة والرياضة واللجنة الأوليمبية والخماسي الحديث.. دهب تستضيف فعالية "بالسباحة نحيا"

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية كل من وزارتيْ البيئة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الخماسي الحديث، تستقبل مدينة دهب يوم الجمعة المقبل حدثاً استثنائياً وهو انطلاق فعالية "بالسباحة نحيا" التي تنظمها SwiMaster، وتستهدف الفعالية، زيادة الوعي بحماية البيئة وتأثير التغيرات المناخية وأهمية حماية الحياة البحرية والشعب المرجانية من خلال الرياضة واستخدامها كأداة للتغير، ويتماشى هذا الحدث الهام مع أهداف الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية مصر 2030.

وتشمل فعالية "بالسباحة نحيا" عدة أنشطة حيث ستنطلق الفعالية من منطقة "بلو هول" إلى منطقة "ثري بولز"، بمدينة دهب، حيث ستشهد محاولة السباح محمد أيمن لتسجيل واحدة من أطول مسافات السباحة في البحر الأحمرٍ، والتي تصل إلى حوالي 25 كم، وقد تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة من خلال استخدام أجهزة صديقة للبيئة بها حساسات تستشعر أسماك القرش وتصدر موجات لإبعادها عن المنطقة.

قالت لبنى عمرو، مدربة الفريق، بأن الفعالية تأتي في إطار التركيز على حماية الحياة البحرية والشعب المرجانية التي تتميز بها مصر، موضحة أنه سيتم تنفيذها من خلال مشاركات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهي الصحة الجيدة والرفاه (3)، والمياه النظيفة والنظافة الصحية (6)، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة (11)، والعمل المناخي (13)، والحياة تحت الماء (13) وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (17)، مضيفةً أننا نسعى لاستكشاف تجارب جديدة للسباحين واكتشاف قدراتهم وتمكينهم في مراحلهم العمرية المختلفة.

وتابعت "لبنى" إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية عملنا بجهد على تحسين حياة الناس وصحتهم النفسية، وتغيير طرق تفكيرهم للأفضل واستخدام الرياضة وخاصة السباحة كأداة للتغيير مؤمنين بأن التغييرات البسيطة حينما يتبناها الأفراد والمؤسسات تقود إلى تحولات جذرية وكبيرة للأفضل، لذلك فإن خط النهاية سيكون معبراً للتغير الذي نصبو إلى تحقيقه وهي عبارة عن بوابة مصنّعة من البلاستيك لتشجيع مبدأ إعادة التدوير لإنشاء مشروعات فنية فريدة.

وواصلت لبنى أنه تم اختيار مدينة دهب نظراً لأنها واحدة من المدن المفضلة لدى قلوب المصريين، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة ووفرة الشعب المرجانية والحياة البحرية المختلفة، حيث يعتبر هذا الموقع المثالي لتعزيز الرسالة البيئية للمبادرة، كما يعد هذا الحدث فرصة رائعة لتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية واستخدامها لتحسين أسلوب الحياة.

وحقق السباح محمد أيمن إنجازات عديدة في السباحة والترياثلون، و حصل على المرتبة الخامسة والعاشرة في سباق Ironman 70.3 ، والمرتبة 15 في سباق Bosphorus Cross-Continental Swimming Race لعام 2023 من بين 2600 سباح من دول مختلفة، بالإضافة إلى حصوله على المركز الرابع في سباق Oceanman لمسافة 10 كيلومترات.