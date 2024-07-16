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الإعلان عن موعد وتفاصيل بطولة كأس السوبر المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة الراعية لبطولة كأس السوبر المصري تفاصيل  النسخة الجديدة لموسم 023-2024 والتي تقام للعام الثاني على التوالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 4 أكتوبر المقبل في أبوظبي بمشاركة 3 فرق هم بطل الدوري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة للموسم الحالي، إضافة للفريق الحاصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة للبطولة.

وتلعب مباراتي الدور نصف النهائي يوم 4 أكتوبر بينما تقام مباراتي تحديد المركز الثالث ، والمباراة النهائية يوم 7 أكتوبر المقبل.

وكان الأهلي قد توج بطلاً للنسخة الأخيرة لبطولة كأس السوبر في ثوبها الجديد والتي أقيمت في دولة الإمارات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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