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غنيم: رفع الإيقاف عن رمضان صبحي يعني انتهاء الأزمة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه تم رفع الإيقاف الذي فرضته منظمة مكافحة المنشطات على رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز مؤخراً.


وقال أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز أصبح جاهز للمشاركة في المباريات الرسمية في الفترة المقبلة بعد رفع الإيقاف عنه بشكل رسمي"


وتابع:" رفع الإيقاف عن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز يعني إنتهاء الأزمة نهائياً واحقية اللاعب المشاركة في المباريات الرسمية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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