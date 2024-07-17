موعد مباراة الأهلي القادمة عقب تخطي مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم.



ويبحث المارد الأحمر عن الصدارة بعدما حقق 14 فوز متتالي خلال الأسابيع الماضية ببطولة الدوري.

وتشهد بطولة الدوري منافسة قوية بين الثنائي الأهلي وبيراميدز على صدارة ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والألومنيوم

تنطلق مواجهة الأهلي أمام نظيره الألومنيوم في تمام الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي شهدها ملعب الإنتاج الحربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والألومنيوم

تُنقل مواجهة الأهلي أمام نظيره الألومنيوم عبر قناة أون تايم سبورت، والتي حصلت على حقوق بث مسابقى كأس مصر منذ عدة سنوات ماضية.

