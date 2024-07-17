شباب الإسكندرية تفعل أنشطة أندية التطوع بمركز شباب الناصرية

ياسر رشاد - القاهرة - قام أعضاء نادي التطوع بحث الطلائع بضرورة القراءة والإطلاع وعمل مناقشات حول الدروس المستفادة من هجرة الرسول صل الله عليه وسلم بمركز شباب الناصرية.

هذا ويعني العمل التطوعي تقديم العون والمساعدة للآخرين ، ليسود الخير في المجتمع ، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا بل طواعية، حيث ينبع من الداخل، ويزداد تطور ونمو المجتمع ، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة.

يعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة ، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه يساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع.

يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة، وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافه الانشطه وشغل أوقات الفراغ مع بدايات الاجازات الصيفية.