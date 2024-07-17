لقاء حسم اللقب.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه بيراميدز، نظيره النادي الأهلي، في إطار الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً، على ملعب الدفاع الجوي.

تأتي أهمية المباراة من جانب جماهير القلعة الحمراء، كونها تجمع بين الأول والثاني في جدول الترتيب، مما يجعلها حاسمة في تحديد مسار الدوري لهذا الموسمـ خاصة أن الفوز بالنسبة لأي من الفريقين سيعزز من فرصه في المنافسة على اللقب، بينما سيجعل التعادل أو الخسارة الأمور أكثر تعقيدًا ويزيد من الضغوط في الجولات المقبلة.

يدخل نادي بيراميدز هذه المباراة وهو يحتل صدارة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مباراتين. بينما يحتل النادي

الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 3، وخسر مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

ستُنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس 1.