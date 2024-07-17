الأهلي يضم يوسف أيمن لاعب منتخب قطر لمدة عام على سبيل الإعارة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، عن تعاقد النادي مع المدافع القطري يوسف أيمن، لاعب الدحيل ومنتخب قطر، لمدة عام على سبيل الإعارة

وأضاف أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.

وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.

يوسف أيمن لاعب كرة قدم قطري من أصول مصرية، ولد في (21 مارس 1999) ، يلعب لصالح نادي الدحيل في دوري نجوم قطر.

بدأ في النادي الأهلي المصري و غادر مع والده إلى قطر لظروف العمل و انظم إلى أكاديمية أسباير في عام 2009 و انظم بعدها إلى نادي الدحيل و أعير إلى نادي يوبين البلجيكي و نادي قطر ونادي السيلية.